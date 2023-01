Martin: Ich bin hingefahren, weil ich - obwohl vorher schon klar war, dass Lützerath abgebaggert wird - einfach mal dort sein und meinen Teil beitragen wollte, bevor es diesen Ort nicht mehr gibt. Denn auch, wenn rein rechtlich gesehen, alles abgesichert ist, ist es moralisch und ökologisch gesehen absolut falsch. Mir ging es darum zu zeigen, dass ich damit nicht einverstanden bin. Wenn ich in vielen Jahren meinen Kindern und Enkeln erklären muss, warum gerade Bürgerkrieg herrscht oder katastrophale Hitzewellen und Überflutungen über unsere Erde fegen, dann will ich ihnen auch sagen können, dass ich nicht nur untätig zugeschaut habe.

Lene: Ich denke, wenn es keine Blockade gegeben hätte, dann hätte es so ausgesehen, als seien mit der Entscheidung Lützerath abzubaggern alle einverstanden gewesen. Das war aber nicht der Fall. Ich glaube, in einer Demokratie ist es wichtig, dass man äußern kann, dass bestimmte Entscheidungen nicht in Ordnung sind. Dadurch, dass so viele Menschen dort waren, hat Lützerath sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich finde auch wichtig, klar zu machen, dass es nicht nur ums Klima geht, sondern dass wir auch Leben zerstören, weil Leute ihre Heimat verlassen müssen. Wenn man vor diesem unfassbar großen Loch steht, weiß man, das kann so alles nicht richtig sein.