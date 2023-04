Das führt dazu, dass bei Männern eventuell eher ein Burnout oder Überarbeitung als eine Depression vermutet wird. Nicht nur die Männer selbst, auch das Umfeld muss also die Gender-Schablone ablegen. Vor allem müssen Männer lernen, sich ihren Gefühlen stellen zu dürfen und diese auch verständlich zu kommunizieren.

Caroline Spahn vom Forschungsprojekt maenner-staerken glaubt, dass das Problem ist, dass schon mit kleinen Jungs nicht eingeübt wird, über Gefühle zu sprechen. Das bestätigten auch viele Männer in den Gesprächen. Dabei läge darin der Schlüssel: Das eigene Innere wahrzunehmen und Alarmsignale mitzubekommen.

Über Gefühle zu sprechen, gilt offensichtlich immer noch als schwach, als weibisch. Doch wäre dem so, wäre es ja nicht so schwer. Falk Schuster würde seinem früheren Ich gerne sagen: "Mensch, lass das raus!" und fügt hinzu: "So viele Männer schämen sich für die Tränen, dabei ist ja genau das das Befreiende den Schmerz rauszulassen und die Tränen zu weinen."