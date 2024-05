Gesundheitswesen Medizintourismus nach Deutschland boomt

Ausländische Patienten sind inzwischen für viele deutsche Kliniken ein Extrageschäft. Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zählte in Deutschland zuletzt in einem Jahr mehr als 180.000 Medizintouristen.

Die Zahlen gingen seit dem Ende der Corona-Pandemie wieder nach oben, sagt Studienleiterin Mariam Asefi MDR AKTUELL. "Zum Teil sind das Patienten, die wirklich im Ausland keine Behandlungsmöglichkeit haben." Es gebe aber auch den Prestige-Effekt. "Das heißt: Patienten, die gerne ins Ausland reisen, um zu sagen: 'Ich habe die Behandlung in Deutschland durchführen lassen'", sagt Asefi. Was aktuell viele europäische Länder betreffe: "Wo zu lange Wartezeiten für die eigene Behandlung notwendig sind, wird dann ausgewichen in die Grenzländer." Deutsche Kliniken hätten im Ausland einen guten Ruf, sagt Asefi.