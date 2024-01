Für den Flughafen der sächsischen Landeshauptstadt ist das ein weiterer Rückschlag. Ende Oktober 2023 hatte erst Ryanair die Linie nach London Stansted eingestellt. Auch Flüge nach Basel, Köln/Bonn, Stuttgart und Moskau wurden nach der Pandemie-Pause nicht wieder aufgenommen.



Linienflüge bietet fortan nur noch die Lufthansa-Gruppe ab Dresden an - zu ihren Drehkreuzen in Frankfurt am Main und München, mit der Konzerntochter Swiss nach Zürich sowie mit der Billigtochter Eurowings nach Düsseldorf.



Reisende von Dresden nach Amsterdam haben allerdings ab Ende März eine neue umsteigefreie Option. Dann startet der genossenschaftlich organisierte Nachtzug European Sleeper mehrmals pro Woche von Prag über Dresden nach Amsterdam und Brüssel. Die Reisezeit auf der Schiene von Dresden nach Amsterdam beträgt zehn Stunden, der direkte Flug dauert rund anderthalb Stunden.