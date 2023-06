Aber warum fallen dann Leute, wenn Krisen da sind, in so traditionalistische Rollenbilder zurück?

Ich glaube, weil es einfach erscheint und weil es naheliegend ist. Gerade Geschlecht ist etwas, bei dem wir von klein auf lernen, dass das eine wichtige Bedeutung hat, es ist etwas, was unglaublich natürlich erscheint. In Krisen passiert es sehr oft, dass man auf etwas zurückfällt, was habitualisiert ist, was sehr nah an einem dran ist. Deswegen ist es schwierig, sich da anders zu orientieren, es kommt eher zu einem Rückfall.