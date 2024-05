MDR KULTUR: Jenny Erpenbeck, die Autorin, die in Deutschland kaum jemand kennt – so titelte das Magazin Stern zum Booker-Preis. Wenn es denn stimmen würde, dann hat sich das jetzt fundamental geändert. Aber was geht in Ihnen vor, wenn Sie so eine Überschrift lesen?

Jenny Erpenbeck: Ehrlich gesagt würde ich jetzt nicht sagen, dass mich vorher niemand gekannt hat. Ich habe ja eine ziemlich lange Preisliste und auch wirklich viele Leser. Seit 20 Jahren reise ich durchs ganze Land und die Lesungen sind voll. Aber ich denke, so eine Zeile kommt auch dadurch zustande, dass ich mit dem Buch, mit dem ich jetzt ausgezeichnet wurde, weder beim Buchpreis noch beim Leipziger Buchmessen Preis auf die Longlist gekommen bin. Also ich würde sagen, es ist nicht ganz so schlimm, aber es macht macht eine gute Titelzeile.

Hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass in der Jury keine Personen aus dem Osten waren, sondern nur aus dem Westen? Haben wir ein Ost-West-Problem auf dem deutschen Literaturmarkt?

Es kann sein. Aber ehrlich gesagt müssen Sie das mal die Juroren fragen. Ich bin ja bei den Sitzungen nicht dabei. Ich habe keine Ahnung, wie die Entscheidung gefallen ist, und ich finde es, wie soll ich sagen, für mich ein bisschen schwierig. Es mag schon daran liegen, dass es andere Interessen gibt oder eben nicht so viel Interesse für noch eine Wendegeschichte. Zumal ja auch das 30-jährige Jubiläum gerade dann vorbei war. Aber ich weiß es nicht und ich kann es auch wirklich nicht einschätzen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Alberto Pezzali

Sie sind in 1967 in Ost-Berlin geboren. In ihren Romanen gibt es immer wieder, so jetzt auch in "Kairos", den Bezug zur DDR, zur Wende und zur Nachwendezeit. Was denken Sie, wie nähern sich Ihre englischsprachigen Leser solch einem Thema in ihrer Literatur? Wie exotisch ist das vielleicht auch?

Es ist gar nicht so exotisch, wie man denkt. Also die englischsprachigen Leser nähern sich auf jeden Fall unvoreingenommener, weil sie natürlich aus dieser Ost-West-Diskussion draußen sind. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt, wo sich in Amerika die Wahlen nähern und die eher links eingestellten Leute wirklich Angst davor haben, dass Trump wiedergewählt wird, ein grundlegendes Interesse daran gibt, die Fehler der Linken zu verstehen. Es ist auch die Angst vor so einem gravierenden Umbruch da und auch die Frage danach, wie man mit solchen historischen Vorgängen, die einen so überrumpeln, umgehen kann.

In englischsprachigen Ländern werden Sie mit großer Freude rezipiert. Dort haben Sie viele Leserinnen und Leser. Denkt man daran beim Schreiben, dass man eigentlich auch so eine Art Botschafter ist?

Auf gar keinen Fall in erster Linie. Ich schreibe ein Buch nur, wenn mich das Thema wirklich auch selber interessiert und wenn es da für mich auch noch Sachen zu entdecken gibt. Ich denke gar nicht so viel an die Leserschaft. Aber natürlich weiß ich, dass ich im englischsprachigen Raum gelesen werde.