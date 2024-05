Seit rund zwei Jahren finden die sogenannten "Ranking Fights"-Boxnächte in Halle-Neustadt statt. In diesem Jahr sind die Bezüge in die rechtsextreme Hooligan-Szene zahlreich. So tritt mit Hans Krüger ein Mann der ersten Stunde des extrem rechten halleschen Kampfsport-Studios "Gladiator Fight Academy" in den Ring. Das Studio wurde im Frühjahr von bekannten Neonazi-Kampfsportlern gegründet. Ende März brannte es kurz vor der geplanten Eröffnung ab.