Eine Maskenpflicht gibt es auch wieder an den Standorten des Harzklinikums. Dort wurden zudem die Besuchszeiten eingeschränkt. Vom Leiter der Infektiologie an der Uniklinik Halle heißt es auf Nachfrage, derzeit seien noch keine verschärften Maßnahmen zum Schutz vor Corona geplant. Das könne sich aber ändern, sollte sich das Infektionsgeschehen verschärfen. So lange setze man auf das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeitenden und stelle Masken und Schnelltests zur Verfügung.