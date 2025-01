Ein kubanischer Geheimdienstler bestätigt sogleich ihre Version der Geschichte: Fuchs' junge Witwe sei von einer Gruppe von Exil-Kubanern auf ihn angesetzt worden. Und wenn diese Insel erst mal an ihre Hintermänner gerate, werde sie zum Brückenkopf für die Amerikaner. Doch dafür wurde die Revolution nicht erkämpft, sind sich die Kundschafter einig.

Stasi-Agenten fühlen sich um ihre Lebensleistung gebracht

Womit auch das zentrale Thema anklingt: Lebensverdienste. Um die fühlen sich die pensionierten Stasi-Agenten nämlich betrogen. Doch jetzt wittern sie ihre Chance. Erst auf Kuba den Kapitalismus abwehren und dann im sozialistischen Paradies den wohlverdienten Lebensabend genießen. All inclusive – das ist ihre Bedingung. Großspurig wie sie sind, halten sie sich für unverzichtbar. Bildrechte: Majestic Filmverleih GmbH

Nach dem Motto "Wenn hier einer den Sozialismus rettet, dann ja wohl wir" geht es also nach Kuba, um das Testament vor seiner Eröffnung noch rechtzeitig auszutauschen. Dafür werden wieder ausgebuffte Pläne im Stile der Olsen-Bande entwickelt. Die Alten haben es – klar – immer noch drauf, auch wenn sie grundsätzlich mit mehr Glück als Verstand ans Ziel gelangen.

Dreamteam des Defa-Filmes

Henry Hübchen, Thomas Thieme und Winfried Glatzer sind wieder dabei. Der verstorbene Michael Gwisdek wurde durch Katharina Thalbach ersetzt, die als geniale Technikerin nun ganz klar im Film den Ton angibt. Corinna Harfouch als Helene ist die würdige Antagonistin, womit ein Dream-Team des Defa-Filmes versammelt wäre. Bildrechte: Majestic Filmverleih GmbH

Außerdem kommen verschiedene Produkte made in GDR zum Einsatz – allesamt unkaputtbar. Die werden unter anderem aus dem DDR-Museum im ehemaligen Präsidentenpalast von Havanna geklaut und zweckentfremdet. Und wenn es hilft, wird auch mal ein altes Motorrad der Marke MZ mit der Vodka-Marke "Blauer Würger" betankt.

Eine Kuriosität am Rande sind die Drehorte. Gedreht wurde der Film nicht auf Kuba, sondern auf den Kanarischen Inseln, in Berlin und in Altenburg. So entstand im Stadtschloss von Altenburg das Revolutionsmuseum von Havanna. Und in einer verlassenen Barockvilla die ehemalige DDR-Botschaft.

Henry Hübchen als James Bond des Realsozialismus

Dazu kommen wieder musikalische Zitate aus der Serie "Das unsichtbare Visier" und jede Menge Anspielungen an die James-Bond-Filme – goldener Colt inklusive. In einer Szene taucht Falk (Henry Hübchen) als 007-Verschnitt im weißen Smoking in Helenes Villa auf – und kommt dabei ihrem doppelten Spiel auf die Schliche. "Spionage ist ein königliches Spiel, wie Schach", philosophiert er sich durch das Gespräch. "Und wenn man es richtig spielt, gewinnt am Ende immer die Dame", entgegnet sie. Bildrechte: Majestic Filmverleih GmbH

Täter-Opfer-Umkehr im Dienste des Klamauks

Ein königliches Spiel? Nun ja. Für Genre-Fans sicher. Doch was sich vor sieben Jahren noch weglachen ließ, erscheint im Licht der angespannten und rückwärtsgewandten Weltlage heute schon ganz anders. Mit großer Harmlosigkeit geht Regisseur Robert Thalheim aber weiter über alles hinweg, was einer kritischen Nachfrage wert wäre. Sozialismus retten – fein.

Aber sollen das wirklich die alten Stasi-Agenten tun? Und wenn der von Glatzeder verkörperte Romeo-Agent nun klagt, dass er selbst durch seinen großen Einsatz für das Land seine eigenen Bedürfnisse nie erfüllen konnte, gibt es dann ein passenderes Wort als Opfer-Täter-Umkehr? Bildrechte: Majestic Filmverleih GmbH

Gemeint ist die ganze DDR-Nostalgie natürlich ironisch. So auch die Castro-Zitate wie "Ideen brauchen keine Waffen, wenn sie die großen Massen überzeugen können", vorgetragen mit leuchtenden Augen. Die Agenten finden sich auf Kuba zu ihrem eigenen Entsetzen bald in einem sozialistischen Disney-Land wieder. Sie müssen sich im Hotel, wo sie entspannt ihre Rente genießen wollen, ihre Liege am Pool erkämpfen. Längst zur Ware geworden ist auch die ganze Revolutionsromantik. Und doch passen all diese Sprüche auch wieder ganz gut – und vollkommen unironisch – ins BSW-Wahlprogramm.

Das trotzige "Wir waren besser" der alten Garde klingt jedenfalls gar nicht mehr lustig. Vielleicht ist einfach die Zeit der Ironie vorbei. Das befreiende Lachen fällt aus.