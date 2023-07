Kostbares Nass Industriewasser billiger als Trinkwasser

In den Sommermonaten gab es in den letzten Jahren vermehrt Beschränkungen, wann wer Wasser nutzen darf. Aktuell ist es in Sachsen-Anhalt und Thüringen jeweils in sechs und in Sachsen in zwei Landkreisen nicht erlaubt, aus offenen Gewässern Wasser zu entnehmen (Stand: 12. Juli). Teilweise dürfen morgens auch keine Brunnen genutzt werden, um den privaten Garten zu pflegen. "Einsparziele für die Industrie werden bisher nicht ausgesprochen. In der Nationalen Wasserstrategie stand jetzt aber tatsächlich drin, dass künftig die Trinkwassersicherheit Vorrang haben soll. Aber wie das dann genau aussehen soll, ist bisher relativ unkonkret", berichtet Gesa Steeger, Journalistin bei "Correctiv".