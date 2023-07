Für Valentin Lippmann, den innenpolitischen Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion in Sachsen, kommen die erneuten Verzögerungen nicht überraschend: "Wir haben die Einrichtung dieses Zentrums immer kritisch begleitet, weil wir von Anfang an der Ansicht waren, dass ein so großes Projekt zwischen fünf Bundesländern mit erheblichen Risiken für die Fertigstellung und die Kosten verbunden ist. Das hat sich mittlerweile bestätigt. Es ist vollkommen unklar, ob das Projekt jemals fertig werden wird."