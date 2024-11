Die Vorsitzende der neu gegründeten Partei BSW, Sahra Wagenknecht, kritisierte Bundeskanzler Olaf Scholz scharf für seinen Zeitplan zur Vertrauensfrage. Wagenknecht bezeichnete den Plan des Kanzlers, erst am 15. Januar im Bundestag das Vertrauen abzufragen, als "politische Insolvenzverschleppung". In einem Interview mit dem Nachrichtenportal t-online sagte sie, Scholz hätte die Gelegenheit am Mittwochabend nutzen sollen, sich bei den Bürgern für die Fehler der letzten Jahre zu entschuldigen. Stattdessen habe der Kanzler eine "selbstgerechte Wahlkampfrede" gehalten, so Wagenknecht.