Die Haushaltsgespräche in der Koalition aus SPD, Grünen und FDP sind seit Monaten festgefahren. Wegen Meinungsverschiedenheiten mit den Ampel-Partnern hatte er bereits darauf verzichtet, wie üblich im März Eckpunkte für den neuen Haushalt vorzulegen. Ein Gesetzentwurf für den Etat 2024 sollte eigentlich am 21. Juni ins Kabinett eingebracht werden. Lindner kündigte nun an, dass dieser Termin nicht zu halten sei und er den Entwurf später vorlegen werde.