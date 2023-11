Das heißt für die "neue" Linke: Wieder ran an die Lebenswirklichkeit der Menschen im Osten. Die Linkspartei werde wieder der Anwalt der Ostdeutschen sein, kündigt Bartsch an und fordert 14 Euro Mindestlohn jetzt. Gleiche Löhne, keine neue Forderung der Partei. Vielmehr die Botschaft: Machen - nicht reden. So haben sie jahrelang den Protest in Ostdeutschland aufgefangen, bis die AfD kam. "Der Osten ist die Herzkammer der Linken", sagt Bartsch. Aus den Westverbänden bekommt er dafür nicht nur Applaus. Das sei nicht gegen den Westen gerichtet, fügt er schnell hinzu. "Wenn wir im Osten erfolgreich sind, können wir auch im Westen wieder punkten."



Die Landesverbände in Ostdeutschland mahnen zur Geschlossenheit und zu einer Politik des Machbaren. "Ich wollte mit Euch heute mal über die Umverteilung von Vermögen reden", beginnt Ramelow seine Rede in Augsburg. Er spricht von Krankenhäusern, die nicht an die Börse gehören und davon, dass Bildung und Betreuung kostenlos sein müsse. Es brauche eine Linke, die kraftvoll an der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steht. Das war zu erwarten. Doch die wichtigste Botschaft kommt fast beiläufig daher. Mit Blick auf das Ausscheiden der Linkspartei bei der Hessen-Wahl Anfang Oktober sagt Ramelow, er wolle keine weiteren Landtagswahlen erleben, wo die Linke aus dem Parlament fliegt. Es brauche keine "Egotreiber", sondern manchmal einfach nur eine "zupackende Opposition".