Flüchtlingspolitik Kreistag Nordhausen führt Bezahlkarte für Geflüchtete ein

Der Kreistag Nordhausen hat am Dienstagabend eine Bezahlkarte für Asylbewerber beschlossen. Die Bezahlkarte soll schrittweise in Form einer Prepaid-Karte ab März eingeführt werden. Die Karte begrenzt die Einkaufsmöglichkeiten für Asylbewerber auf Geschäfte im Landkreis Nordhausen. Überweisungen sind damit nicht möglich. Betroffene müssen persönlich bei der Ausländerbehörde erscheinen, um Geld auf die Karte zu laden. Bargeldauszahlungen sind nur im Ausnahmefall als Taschengeld in Höhe von 100 Euro möglich.