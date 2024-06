In dem Brief, der auf den 18. Juni datiert ist, kritisieren die Vereine und Organisationen die geltenden Regeln zur Gemeinnützigkeit: "Wir alle werden in unserem Engagement durch das Gemeinnützigkeitsrecht behindert. Es gefährdet unsere Arbeit". Finanzämter zweifelten die Gemeinnützigkeit an, weil Demonstrationen organisiert worden seien, heißt es unter anderem in dem Brief. Die Bundesregierung habe es versäumt, durch neue Regeln Unklarheiten zu beseitigen. Dazu zählen auch die Grenzen, die dem politischen Engagement der Vereine gesetzt werden.