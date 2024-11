Bildrechte: picture alliance/dpa | Hannes P Albert

Faktencheck Bürgergeldbetrug oder Steuerhinterziehung – was kostet uns mehr?

Hauptinhalt

01. November 2024, 05:00 Uhr

Steuerhinterziehung ist zur "Rebellion des kleinen Mannes" geworden – auch weil Superreiche legale Steuerlücken so gekonnt nutzen, dass sie es gar nicht nötig haben, Steuern zu hinterziehen. Dem deutschen Staat entgeht so jährlich ein dreistelliger Milliardenbetrag, sowohl durch Steuerhinterziehung als auch durch legale "Steuergestaltung". Was sich ändern müsste, um mehr Gerechtigkeit ins Steuersystem zu bekommen.