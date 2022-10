Marktwirtschaftlich sieht das zunächst nach einem Erfolg aus. Dank des heutigen Kabinettsbeschlusses sollen die chinesischen Anteile am Container-Terminal Tollerort auf 24,9 Prozent festgeschrieben werden, sodass Cosco keine Entscheidungsrechte am Hamburger Hafen erhalten würde. Gerade angesichts der bevorstehenden Rezession eine gute Nachricht für die verarbeitende Industrie in Deutschland, die in vielerlei Hinsicht von chinesischen Gütern abhängig ist.