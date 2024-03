In Deutschland müssen sich Flugreisende in den kommenden zwei Tagen auf Flugstreichungen und Verspätungen einstellen. Grund ist ein Aufruf der Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks des Luftsicherheitspersonals an mehreren deutschen Flughäfen. Am Donnerstag sollen zunächst die Airports Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe/Baden Baden, Köln und Berlin bestreikt werden. Nach Schätzungen des Flughafenverbandes ADV dürften allein hier mehr als 580 Flugverbindungen abgesagt werden. Betroffen sind 90.000 Reisende.

Am Hauptstadtflughafen BER fallen nach Angaben der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg wegen des ganztägigen Warnstreiks bei den Sicherheitskräften sämtliche Abflüge aus. Auch bei den Landungen komme es je nach Fluggesellschaft zu Streichungen.

Freitags auch Streiks in Leipzig und Dresden

Auch für Freitag hat Verdi das Luftsicherheitspersonal an mehreren Standorten zu Warnstreiks aufgerufen. Dann soll es nach Angaben von Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper nach und nach die fünf Flughäfen Hannover, Dortmund, Weeze, Dresden und Leipzig treffen. Der Flughafen Hannover teilte mit: "Aus diesem Grund werden am Freitag, dem 15. März 2024 in der Zeit von 00:00 Uhr bis 12:00 Uhr keine Abflüge möglich sein. Ankünfte sind nicht betroffen."