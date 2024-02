Zuvor hatte er bei einem handwerkspolitischen Forum in Leipzig bekannt gegeben, ein "dramatisch schlechtes" Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent in diesem Jahr zu erwarten. „So können wir nicht weitermachen“, sagte er dort. Das Bundeswirtschaftsministerium selbst wollte die Zahl am Abend auf Medienanfrage nicht bestätigen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas