Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will möglichst schnell eine Kraftwerksstrategie unter Dach und Fach bringen. "Wir werden uns bald einigen", sagte der Grünen-Politiker im ZDF-Morgenmagazin am Freitag. Die Kraftwerke sollten in sechs Jahren stehen, die Errichtung dauere vier Jahre, davor müsse noch geplant und genehmigt werden. "Also wir sind noch im Zeitplan, aber es wäre gut, wenn wir jetzt auch zu Potte kommen."