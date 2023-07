Angesichts der gestiegenen militärischen Bedrohung durch den russischen Krieg gegen die Ukraine hat das Bundesinnenministerium eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Schutzräume in Deutschland beauftragt. Das Ergebnis: Etwa 480.000 Plätze in 579 Bunkern und Schutzräumen stehen aktuell noch zur Verfügung. So haben es die Bundesanstalt für Immobilien (BImA) und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) im vergangenen Jahr herausgefunden. Die Bunker und Schutzräume befänden sich ausschließlich im Gebiet der alten Bundesländer, seien jedoch nicht einsatzbereit, sagte BImA-Sprecher Thorsten Grützner jetzt MDR SACHSEN-ANAHLT.

Der Bunker an der Moritzburg war im Zweiten Weltkrieg einer der größten Schutzräume in Halle. Heute ist er verfallen und zugeschüttet. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf

Doch auch in Ostdeutschland gibt es noch alte Schutzeinrichtungen – alle jedoch ohne sogenannte Zivilschutzbindung. Sie stammen aus dem Zweiten Weltkrieg oder der DDR, sind heute teilweise verschweißt oder verfallen. Denn nach der Wiedervereinigung wurden die Anlagen nicht in das Schutzbaukonzept des Bundes übernommen und damit nicht gewartet und gepflegt. "Wenn wir heute noch solche Bunker haben, ist das Verdienst von ortsansässigen Vereinen, die so was betreiben oder auch Privatpersonen", erklärt Andreas Stahl, Referent am Institut für Landesgeschichte Sachsen-Anhalt.



Die bestehenden Schutzbauwerke würden ohne fachgerechte Wartung durch Rost, Wassereinwirkungen und Schimmel kontaminiert und seien dann kaum noch nutzbar. "Man kann sie nur mit großem Aufwand wiederherstellen. Manchmal ist ein Neubau wahrscheinlich billiger", vermutet Stahl. Dabei gehe es nicht nur um eine Wiederherstellung, sondern auch um eine Modernisierung. "Inzwischen hat sich ja auch die Technik, auch die Waffentechnik weiterentwickelt."