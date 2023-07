Halle und sein "Bunkerbuch"

Alles, was die Stadt Halle über die alten Schutzbauten aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges weiß, ist in einem "Bunkerbuch" dokumentiert. Eine echte Rarität im Stadtarchiv, freut sich Ralf Jacob. "Es gab beispielsweise einen Bunker an der Universität, direkt vor dem Löwengebäude und einen im Turm der Moritzburg. Nicht alle Bunker gingen unter das Erdniveau, sondern es gab auch einige, die oberhalb errichtet wurden und sich teilweise den Wohnbauten dort angeglichen haben." In manchen konnte man nur sitzen, andere waren auch mit Betten ausgestattet. "Aber das war eher die Ausnahme", erzählt Jacob weiter. Andreas Stahl (links) und Ralf Jacob blättern gemeinsam durch die Aufzeichnungen im "Bunkerbuch" der Stadt. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf

Erste Bunker in Halle ab 1941

Der eigentliche Baustart für die Bunker in Halle war im November 1940. Im April des Folgejahres wurde der erste Hochbunker am Fichteplatz in Ammendorf fertiggestellt. Noch bis Anfang 1945, also bis in die letzten Kriegstage hinein, wurde an den Luftschutzeinrichtungen gebastelt, so Jacob. Viele der Bunker wurden von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen gebaut.

Der Turm der Moritzburg wurde im Zweiten Weltkrieg für den Bunkerbau komplett entkernt. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf Dieses Erbe machte auch die Umwandlung des Bunkers in der Moritzburg zum Studentenclub zu einem Unterfangen, das zunächst in der Kritik stand. "Aber man hat sich dann doch durchgesetzt, auch gegenüber der FDJ und der SED", weiß Historiker Andreas Stahl. Der Bunker war als ziviler Luftschutzbunker konzipiert, ursprünglich sollte aber auch die Führungsstelle der örtlichen NSDAP einziehen. Die mittlere der drei Etagen war als Büroraum gedacht.

Turm in der Moritzburg: Vom Führungsbunker zum Studentenclub

Auch heute noch ist im Turm die Vergangenheit des Bunkerbaus zu erkennen. Im Innenraum des Clubs weist Andreas Stahl zunächst auf die Treppen hin, die noch aus dieser Zeit stammen. "Man sieht an den Decken auch die Abdrücke der Schalungsbretter dieser Zeit. Auch oben sind noch Zugänge, die man extra für den Bunker geschaffen hatte."

Den Bunker im Turm wieder einzurichten, würde zu viel Aufwand bedeuten, meint Andreas Stahl. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf Zur Errichtung des Bunkers wurde der Turm der Festungsanlage komplett entkernt. Der Bunker wurde praktisch hineingesteckt, so Stahl. "Würden wir die Mauer wegnehmen, dann hätten wir so einen klassischen Hochbunker, wie wir den überall in Deutschland haben." Nach den heutigen Gesichtspunkten wäre es aber auch hier schwierig, den Bunker wieder zu reaktivieren. "Damals hat man diesen Bunker hermetisch abgeschlossen, also alle Öffnungen zugemacht, mit Doppeltüren versehen, eine autarke Luftversorgung hineingebracht. Das ist heute nicht möglich, denn das würde viel zu viel Aufwand bedeuten."

Nur wenige Meter weiter an der Moritzburg entlang, befindet sich einer der größten Bunker der Stadt, von dem allerdings nur noch Trümmer übrig sind. Er wurde nach Ende des Zweiten Weltkriegs gesprengt. Die Fläche ist zugewachsen und für Passanten kaum noch als ehemaliger Schutzraum zu erkennen. Genau wie der DDR-Bunker in der Gustav-Hetzberg-Straße ist er damit nicht nur ein Denkmal, sondern auch ein Mahnmal für Krieg und die Zerstörung, die Halle in der Vergangenheit erleben musste.

