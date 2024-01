In Dresden versammelten sich am Montag dieser Woche Rechtsextremisten von "Freien Sachsen" und AfD, um den Anschein zu erwecken, es gäbe anlässlich der Bauernproteste einen Generalstreik gegen das System. Es kamen ein paar Handwerker, Logistiker und auch ein paar Bauern. Vor allem aber Pegida-Fans und Corona-Leugner auf der Suche nach neuen Betätigungsfeldern und all jene, die sich gerne mit Reichsflaggen an Bundesstraßen aufstellen. Dass diese Melange an Empörten mehrere tausend Menschen ausmachten, ist bemerklich – von Generalstreik war jedoch keine Spur.