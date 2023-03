Wegen des Großstreiks am Montag heben mehrere Bundesländer das Fahrverbot für Lastwagen am Sonntag auf. In Mitteldeutschland verzichten Sachsen und Sachsen-Anhalt auf das Sonntagsfahrverbot. Die Polizeidirektion Dresden bestätigte MDR SACHSEN, die Kontrollen würden am Sonntag ruhen.