Wir alle kennen das: Stress, Streit und Zoff an allen Ecken und Enden. Jede/r der/die hohe Kunst der Küchenpsychologie beherrscht, weiß, was es da braucht: Entspannung, Ruhe, eine Auszeit. So hat also auch die Bundesregierung ihre sieben Sachen gepackt, um bei der Kabinettsklausur in Schloss Meseberg die Alltagsprobleme hinter sich zu lassen und das große Ganze in den Blick zu nehmen.