MDR AKTUELL: Professor Kliche, die Ergebnisse verschiedener Studien zeigen ein stark sinkendes Vertrauen in Politik, Staat und Demokratie. Was ist von solchen Umfragen zu halten?

Prof. Dr. Thomas Kliche, Politik- und Gesellschaftspsychologe, Professor für Bildungsmanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal Bildrechte: Hochschule Magdeburg-Stendal

Kliche: Die sind tatsächlich sehr unterschiedlich und eigentlich nicht aussagefähig, wenn nicht mehrere Vergleichsjahre vorliegen. Viele sind offenkundig invalide. So erscheint etwa jährlich die Befragung einer Versicherung, wovor die Leute so alles Angst haben. Und da springen diese Ängste dann in wahnsinnigen Bögen hoch und runter.



Man muss, glaube ich, das Gesamtbild interpretieren. Wir haben oberflächliche Bewegungen von Ängsten und damit verbunden Themen, die sehr stark in den Vordergrund treten, weil sie von Medien oder durch politische Ereignisse nach vorn rücken. Und dann sind da Bewegungen, die vielen Menschen gar nicht bewusst, die aber fundamentaler sind und die wir in solchen Misstrauensdaten erkennen können.