Trotzdem ist der Staat in einem Punkt Profiteur der Inflation. Das liege an der Lohnsteuer, sagt Reint Gropp. Denn nach Phasen der Preissteigerungen handelten Gewerkschaften höhere Löhne aus. Mit einem höheren Lohn rutsche man aber in einen höheren Lohnsteuertarif. "Und das führt generell tatsächlich zu höheren Steuereinnahmen des Staates. Es gibt auch Länder, wo das dann automatisch angepasst wird, also wo diese Grenzen sich mit der Inflation verändern. In Deutschland ist das aber nicht so. Und von daher ist das dann etwas, wo der Staat dann tatsächlich profitiert durch höhere Steuereinnahmen."