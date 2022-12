Wegen der hohen Energiekosten erhalten Menschen in Ausbildung für diesen Winter vom Staat 200 Euro. Mit den Stimmen aller Fraktionen außer der AfD beschloss der Bundestag am Donnerstag die einmalige Energiepreispauschale für Studenten sowie Fachschüler in Berlin. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sagte in der abschließenden Debatte, von der Zahlung profitierten rund 3,5 Millionen junge Menschen.