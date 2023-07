Energiewende Kabinett will neue Wasserstoffstrategie vorstellen

Um den weiteren Ausbau zu beschleunigen, sollen demnach außerdem Genehmigungsverfahren vereinfacht und gekürzt werden. Dafür soll den Berichten zufolge noch in diesem Jahr ein sogenanntes Wasserstoffbeschleunigungsgesetz beschlossen werden. Das in Mitteldeutschland ansässige Wasserstoff-Netzwerk Hypos sieht langfristig nur den Wasserstoffimport via Pipeline als Möglichkeit den hohen Bedarf zu decken. Jedoch werden laut Hypos nicht alle Unternehmen, die Wasserstoff benötigen und einsetzen wollen, an ein zukünftiges Wasserstoff-Transportnetz angeschlossen werden können. Es brauche daher alternative Transportoptionen bspw. über Wasserstoff-Hubs, H2-Transport via Schiene und Straße oder die eigene Produktion vor Ort. Zehn bis fünfzehn Prozent des langfristigen Bedarfes könnten dezentral in Mitteldeutschland erzeugt werden.