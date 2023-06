51 Prozent der Stimmen – das ist hoch gestochen. Aber dass die AfD derzeit so selbstüberzeugt auftritt, ist angesichts der aktuellen Umfrageergebnisse nachzuvollziehen: 18 Prozent der Stimmen hatte sie zuletzt im ARD-Deutschlandtrend bekommen. Damit ist sie gleichauf mit der SPD. In Sachsen und Thüringen sehen manche Umfrageinstitute die AfD derzeit sogar vorn – mit 30 oder mehr Prozent. Ein Grund, sich Sorgen zu machen?



Die Leipziger Medizinerin Paula Piechotta sitzt als Abgeordnete für die Grünen im Bundestag. Als Grüne in Ostdeutschland schockiere sie wenig. Sie wisse vielmehr, "wie viele Menschen gerade in Sachsen, aber auch in Sachsen-Anhalt, Thüringen, rechtsextremes Gedankengut teilen".