Doch was macht diese Partei gerade jetzt so erfolgreich und was hat dieses Thema mit der Weltpolitik zu tun?

"Das Schlüsselthema der extremen Rechten – nicht nur in Deutschland, sondern in Europa – ist wieder da. Das ist das Thema Migration. Mit diesem Thema ist die extreme Rechte seit 30 Jahren europaweit erfolgreich. Das ist jetzt auch bei der AfD der Fall. Da gibt es so etwas wie einen Zusammenhang und die AfD wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie das nicht aufgreifen würde."

Aber ist es dann, wie bereits in der jüngeren Vergangenheit seit Gründung der Partei, ein vorübergehender Aufschwung?

"Also wir haben 2015 und 2016 einen Aufschwung der AfD gesehen und dann noch mal 2018. Da war sie in Ostdeutschland in den Umfragen schon mal so hoch wie jetzt. Das heißt, wir haben es mit einer Konjunktur-Situation zu tun, die nicht auf kurzfristige Effekte in den Wahlumfragen zurückzuführen ist."

Rechtsextremismusforscher David Begrich. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zur Person David Begrich ist Rechtsextremismusforscher und Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. in Magdeburg. Der Verein setzt sich für eine offene, plurale und demokratische Gesellschaft ein.

Sondern?

"Wir haben in breiten Teilen der Bevölkerung ein Gefühl von Verunsicherung und auch so etwas wie eine Art gesellschaftspolitisches Krisen-Bewusstsein. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben Corona hinter uns, wir haben die Inflation. Das geht den Menschen inzwischen wirklich an die Substanz. Und jetzt kommt die AfD und sagt: Wir müssen nur diese drei Dinge tun, dann ist die Welt wieder so wie vorher. Wer wünscht sich nicht in eine Situation zurück, in der alles in einem gewissen Gleichmaß ist?"

Aber wählt man dafür eine in Teilen sogar rechtsextreme Partei?