GDL-Chef Claus Weselsky sagte aber einen Tag vorher im Interview mit MDR AKTUELL zum fünften Streik in dem seit November schwelenden Tarifkonflikt: "Unsere Kolleginnen und Kollegen wissen aus der Erfahrung der vergangenen Auseinandersetzungen, dass die manchmal lang sind und anstrengend. Aber sie wissen auch, dass am Ende ein Ergebnis steht, das beim Entgelt alles schlussendlich wieder geraderückt. Natürlich verlieren unsere Leute während der Phase Geld. Wir zahlen zwar Streikgelder, aber die kompensieren nicht komplett, was sie an Lohn verlieren."