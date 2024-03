In Deutschland gibt es große regionale Unterschiede bei den Preisen für Diesel und Benzin. Wie eine aktuelle Auswertung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) ergab, zahlen die Autofahrerinnen und Autofahrer in Sachsen rund zehn Cent mehr als im Saarland. Der Freistaat war zum Stichtag 21. März das teuerste Land, im Saarland war das Benzin am günstigsten. Diesel war in Rheinland-Pfalz am preiswertesten und im Brandenburg am kostspieligsten. Die Differenz lag hier ebenfalls bei rund zehn Cent.