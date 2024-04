Hamburg schneidet in Sachen Digitalisierung in einem aktuellen Ländervergleich am besten ab. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Länderindex des Digitalverbands Bitkom hervor. Die Hansestadt erreichte demnach 73,5 von möglichen 100 Punkten. Dahinter folgen Berlin und Bayern mit 71,5 und 66,9 Punkten.