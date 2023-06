Leiharbeiter sind Angestellte eines Zeitarbeitsunternehmens und müssen von diesem durchgängig sozialversicherungspflichtig entlohnt werden. Das gilt auch für Zeiträume, in denen sie nicht an Unternehmen verliehen werden.



In Nicht-Verleihzeiten darf das Zeitarbeitsunternehmen auch keine Stunden vom Arbeitszeitkonto abbuchen oder Minusstunden berechnen. Urlaubstage dürfen ebenfalls nicht zwangsweise gemindert werden.



Sobald Zeitarbeiter in einem Entleihbetrieb eingesetzt werden, müssen sie der dortigen Stammbelegschaft gleichgestellt und ihrer Tätigkeit entsprechend eingruppiert werden. Sie müssen Lohn und Zuschläge in gleicher Höhe erhalten.



Zeitarbeiter dürfen laut Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) höchstens 18 Monate im selben Entleihbetrieb als Leiharbeiter eingesetzt werden. Abweichungen sind zulässig, wenn Tarifverträge greifen.