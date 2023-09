Im mitteldeutschen Vergleich ist Sachsen-Anhalt am weitesten bei der Wasserstoffproduktion, das belegen auch die Daten des Elektrolysemonitors. Danach ist in Sachsen-Anhalt bislang 1 Megawatt Elektrolyseleistung installiert, 24 Megawatt in Leuna warten weiter auf die Inbetriebnahme. Dort, im mitteldeutschen Chemiedreieck, liegt auch seit vielen Jahren die zweitgrößte Wasserstoffleitung in der Bundesrepublik. In Thüringen sind 0,69 Megawatt installiert und in Sachsen noch nichts. Dort sind 12 Megawatt in Görlitz in Planung, aber nicht in Betrieb. Bundesweit haben Nordrhein-Westfalen mit 14,7 Megawatt, Schleswig-Holstein mit 11,9 Megawatt und Hamburg mit 10,7 Megawatt die Nase vorn.