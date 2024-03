Der Tarifkonflikt um das Lufthansa-Bodenpersonals ist gelöst. Nach einer erfolgreichen Schlichtung haben sich Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi auf Grundzüge eines Tarifvertrags geeinigt. Das teilten beide am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Damit drohen keine weiteren Streiks der rund 25.000 Beschäftigten mehr.