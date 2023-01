Tarifkonflikt Postbeschäftigte in Mitteldeutschland streiken erneut

Die Gewerkschaft Verdi hat Postbeschäftigte in ganz Mitteldeutschland zum Warnstreik aufgerufen. Wie die Verdi-Landesbezirke Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mitteilten, sollen am Donnerstag Postniederlassungen in sieben mitteldeutschen Städten ganztägig bestreikt werden. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass sich mehr als 5.000 Mitarbeiter an dem Ausstand beteiligen.