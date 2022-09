Außerdem sollen Stadtwerke mit leeren Kassen von der Insolvenzpflicht ausgenommen werden. Denn Pleiten, sagt der Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Michael Ebling, müssten verhindert werden: "Stellen wir uns vor, der erste Grundversorger würde in die Knie gehen. Dann wäre die gesetzliche Folge, dass der benachbarte Grundversorger, der unter dem gleichen Druck steht, diese Aufgabe mit übernehmen müsste. Das heißt: Der, der gerade so die Nase übers Wasser hält, bekommt noch ein Gewicht ans Bein gebunden. Insofern: Wenn eines wankt, kann das ruckzuck Domino-Effekte haben." Davor müsse in der jetzigen Situation gewarnt werden.