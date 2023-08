Steuergewerkschaft Einsprüche gegen Grundsteuer verzögern Steuerbescheide

Von welchem Zeitraum reden wir denn hier?

Ich gehe davon aus, dass die durchschnittliche Wartezeit in Deutschland etwa zwei bis drei Monate dauert. Man kann eigentlich fast von einer Verdoppelung im Gegensatz zu den Vorjahren sprechen.

Ist das ein bundesweites Problem? Oder gibt es da auch Unterschiede von Bundesland zu Bundesland?

Es gibt Unterschiede bei den einzelnen Bundesländern, das liegt historisch an den unterschiedlichen Personalständen. Aber das Problem zieht sich insgesamt wirklich durch jedes Bundesland durch.

Jetzt gab es ja für die Bürger beim Start der Grundsteuer schon erhebliche Probleme. Die setzen sich jetzt offenbar fort, weil kein Personal da ist. Oder was ist der Grund?

Es gibt im Grunde genommen drei Ursachen, warum die Einkommenssteuererklärungen jetzt länger dauern. Erstens ist es so, dass die Steuerverwaltung leider historisch einen sehr schlechten Personalstand hat. Genau dieser Personalstand spitzt sich jetzt zu. Warum? Weil wir mit einem eklatanten Fachkräftemangel zu kämpfen haben. Wir haben einige Bundesländer, in denen es nicht mehr gelingt, die Leute, die in Pension gehen, zu ersetzen.

Das heißt jetzt eine Verdopplung der Wartezeit von anderthalb auf drei Monate. Manch einer redet davon, dass die deutsche Finanzverwaltung da kurz vor dem Kollaps steht. Wie weit sind wir denn davon noch entfernt?

Ich sage mal so: Wir werden es schon irgendwie schaffen. Aber die Szenarien kurz vor dem Kollaps, das bezeichnet natürlich vor allen Dingen eine Sache: Wir geben mehr oder weniger die Steuergerechtigkeit auf. Das heißt, die Prüfungsintensität sinkt vor allen Dingen bei den Betriebsprüfungen und Außendiensten.

Es ist mittlerweile so, dass in fast jedem Bundesland Betriebsprüfer, Fahnder abgezogen werden und mit dieser Grundsteuererklärung zum Teil betraut sind, mit einem Erfassen von Einsprüchen und so weiter. Man muss hier wirklich sagen: Das ist Perlen vor die Säue werfen, das sind bestens ausgebildete Kolleginnen und Kollegen, und die müssen jetzt diese Grundsteuererklärung irgendwie wuppen.

Die Fragen stellte Stefan Rank.