Für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst beginnen am Dienstag in Potsdam die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr. Profitieren sollen unter anderem Menschen, die das Leben vor Ort aufrechterhalten: im Kindergarten, in Entsorgungsanlagen oder Krankenhäusern.