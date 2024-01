Im Berufsfeld Gesundheit und Soziales arbeiten viele Beschäftigte zum Beispiel in der Kranken- und Altenpflege. Der Anteil an allen Zeitarbeitern ist in diesem Bereich besonders stark gestiegen seit 2019. Rund 5,8 Prozent aller Leiharbeiter sind in diesem Bereich beschäftigt. In Thüringen arbeiten mit 2,6 Prozent vergleichsweise wenige Zeitarbeiter in diesem Bereich – in ganz Deutschland ist der Anteil fast viermal so hoch.