Die FDP will die staatlichen Zuwendungen für die Kultur dynamisieren und damit an die Lohnentwicklung anpassen. Die Kulturförderung soll pauschal für die Regionen und Bereiche ausgeteilt werden und dort jeweils sinnvoll verteilt werden.



Für die Schlösser in Sachsen plant die FDP die Einrichtung eines sogenannten "National Trust", so wie es ihn in Großbritannien gibt. Eine solche gemeinnützige Organisation würde derartige Denkmäler durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Erbschaften finanzieren, also privat.



Private und öffentliche Musikschulen für Kinder und Jugendliche sollen gefördert werden. Freigiebig zeigt sich die Partei bei Theaterbesuchen, hier soll geprüft werden, ob diese kostenlos erfolgen können. Die FDP macht sich für die Sorben stark, deren Kultur soll bewahrt werden und Bezüge zu den Sorben stärker in den sächsischen Geschichtsunterricht eingebracht werden.



Das Wahlprogramm der Freien Demokraten