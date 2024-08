Landtagswahl Was hat Schwarz-Grün-Rot der Kultur in Sachsen gebracht?

Am Anfang der schwarz-grün-roten Koalition in Sachsen klangen die Pläne für die Kultur verheißungsvoll: Die kulturelle Vielfalt sollte erhalten und weiterentwickelt werden. Man wollte künftig eine faire Bezahlung von Kulturschaffenden und ein "Kulturdialog" wurde im Koalitionsvertrag vereinbart.

2020 wurde ein 30 Millionen Euro schweres Hilfspaket aufgelegt. Im Jahr 2022 gab es dann noch weitere 42 Millionen Euro für die Kulturszene. Aus Sicht von Torsten Tannenberg, Geschäftsführer des Sächsischen Musikrats und Sprecher der Interessengemeinschaft Landeskulturverbände in Sachsen, hat diese Situation aber auch neue Chancen ermöglicht. So seien Vertreterinnen und Vertretern der Politik und Landeskulturverbände näher zusammengerückt.

Der Musikrat-Geschäftsführer sieht aber auch positive Entwicklungen, die sich gerade auf der Zielgeraden befänden: "Wir haben da ein tolles Papier, was wir uns gerade nochmal angeschaut haben – mit Städtetag, mit Gemeindetag, mit den Kommunen und Kulturräumen. Wenn das gelingt, werden wir bundesweit Vorreiter." Darin soll es um eine Verankerung von fairer Vergütung in Förderrichtlinien des Kultursektors gehen. Laut Tannenberg gibt es so etwas bisher in keinem Bundesland.

Anne-Cathrin Lessel, Chefin vom Theater Lofft in Leipzig und Vorsitzende des Landesverbands der freien Theater in Sachsen, resümiert: "Ich hatte beim Kulturdialog gehofft, dass genau der ein Instrument sein kann, um mal über einzelne Legislatur-Regierungszeiten hinaus Sachen perspektivisch zu betrachten und auch anzugehen." Sie sei daher gespannt, wie nach einer neuen Regierungsbildung dann ein eventueller "Kulturdialog 2" weitergeht.

Nichtsdestotrotz gibt es auch eine Vielzahl von Erfolgsgeschichten. Zu einer solchen hat sich beispielweise in den vergangenen fünf Jahren der Kleinprojektefonds der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen entwickelt. Unterstützt mit bis zu 5.000 Euro wird damit Kunst und Kultur im ländlichen Raum: Ausstellungen, Konzerte, Festivals oder auch Theaterprojekte und Workshops. Von 2019 bis 2023 wurden so über 1.200 Kleinprojekte mit mehr als 3,8 Millionen Euro gefördert. 2023 waren es noch 298.

Auch aus der Museums- und Gedenkstättenkultur lässt sich Positives berichten. Nicht nur, dass in zahlreichen Häusern modernisiert wurde, es gab auch eine Reihe von Neueröffnungen. Beispielsweise erinnert jetzt in Großschweidnitz bei Löbau eine Gedenkstätte an die Euthanasieopfer der NS-Zeit. Im ehemaligen Kaßberg-Gefängnis in Chemnitz widmet man sich dem Häftlingsfreikauf in der DDR. Und erst kürzlich wurde die neue Dauerausstellung im ehemalige Frauenzuchthaus Hoheneck eröffnet.