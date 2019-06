Seit Monaten kommt die PiS nicht aus den Schlagzeilen. Eine Affäre jagt die andere: Korruptionsvorwürfe, unverhältnismäßige Gehälter von Staatsbediensteten, zwielichtige Immobiliengeschäfte von PiS-Chef Kaczyński und Ministerpräsident Morawiecki . Hinzu kamen zahlreiche Debakel auf internationalem Parkett, der politisch motivierte Mord am Oberbürgermeister von Danzig Paweł Adamowicz und der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, die als enge Verbündete der Regierungspartei gilt.

So konnte die Opposition nach Jahren in der Defensive in den Umfragen aufholen und sich wieder Hoffnungen auf einen Machtwechsel bei der Parlamentswahl im Herbst machen – die diesjährige Europawahl wurde allgemein als Stimmungstest dafür angesehen. Umso ernüchternder war das Erwachen am Morgen nach der Wahl, als klar wurde, dass die PiS mit einem deutlichen Vorsprung gewonnen hat (45,4 Prozent für die PiS, 38,5 Prozent für die Europäische Koalition). Doch die Niederlage ist hausgemacht. Während die PiS-Partei einen nahezu perfekten Wahlkampf führte, leistete sich die Opposition zahlreiche Fehler.