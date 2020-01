Was ist Sterbehilfe?

Unter Sterbehilfe versteht man die Einflussnahme auf den Sterbevorgang eines anderen Menschen nach seinem tatsächlichen oder mutmaßlichen Willen. Bei der so genannten aktiven Sterbehilfe wird der natürliche Todeseintritt bewusst verkürzt; dies geschieht entweder "direkt", das heißt gezielt (z. B. durch Verabreichen von Gift), oder "indirekt", das heißt als in Kauf genommene unvermeidbare Nebenfolge einer medizinisch gebotenen Behandlung (z. B. durch schmerzlindernde Medikation mit Nebenwirkungen).

Von der aktiven Sterbehilfe streng zu unterscheiden ist ein dem Willen des Patienten entsprechendes Unterlassen, Begrenzen oder Beenden einer lebensverlängernden medizinischen Maßnahme (zum Beispiel durch Nichtinbetriebnahme oder Abschalten eines medizinischen Geräts zur künstlichen Ernährung); insoweit spricht man auch von passiver Sterbehilfe. Schließlich gibt es noch die Beihilfe zur Selbsttötung (zum Beispiel indem man dem Lebensmüden Gift verschafft, das dieser dann eigenverantwortlich einnimmt).

Ist die aktive direkte Sterbehilfe zulässig?

Die "Tötung auf Verlangen" ist durch § 216 des Strafgesetzbuches (StGB) ausdrücklich verboten und mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren bedroht. Darunter fällt auch die "aktive direkte Sterbehilfe".

Inwieweit darf man einem Lebensmüden Beihilfe zur Selbsttötung leisten?

Bis vor wenigen Jahren war es jedermann erlaubt, einem anderen Hilfe bei seiner freiwilligen Selbsttötung zu leisten, und zwar unabhängig davon, ob der Sterbewillige krank oder gesund war. Auf der Basis dieser Rechtslage entwickelte sich in Deutschland nach dem Vorbild in einigen anderen europäischen Staaten, darunter das Nachbarland Schweiz, ein relativ breites Angebot an einer geschäftsmäßigen Unterstützung bei der Selbsttötung, das durch diverse Organisationen und Einzelpersonen, darunter auch Ärzte, getragen wurde.

Bildrechte: imago/epd Teile der deutschen Gesellschaft sahen insoweit die Gefahr, dass mit der Zeit ein Entscheidungsdruck auf sterbenskranke Menschen entstehen könnte, dem eigenen Leben mit Hilfe von Gift ein Ende zu setzen, um ihren Mitmenschen nicht weiter zur Last zu fallen. Mit der Motivation, dieser Gefahr entgegen zu wirken, hat die Mehrheit des Deutschen Bundestages beschlossen, die "geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung" zu verbieten und unter Strafe zu stellen. Insoweit bestimmt § 217 Abs. 1 StGB in der seit dem 10.12.2015 geltenden Fassung, dass derjenige mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird, der in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt.

Was ist im Sinne des neugefassten § 217 StGB eine "geschäftsmäßige" Förderung der Selbsttötung?

Nach der Gesetzesbegründung ist eine Erwerbs- oder Gewinnerzielungsabsicht nicht erforderlich, sondern es genügt für die Geschäftsmäßigkeit, dass der Täter "die Wiederholung gleichartiger Taten zum Gegenstand seiner Beschäftigung macht". Verboten ist hiernach eine planmäßige Suizidhilfe in Form eines regelmäßigen Angebotes. Nicht erfasst und folglich weiterhin nicht strafbar sind damit Handlungen, die im Einzelfall und aus altruistischen Motiven, häufig aufgrund einer besonderen persönlichen Verbundenheit erfolgen. Ebenfalls der Begründung des Gesetzentwurfs zufolge weiterhin erlaubt ist Ärzten und Pflegekräften die "Hilfe beim Sterben". Darunter versteht man, dass einem unheilbar kranken Patienten nach entsprechender Aufklärung und mit dessen Einverständnis schmerzlindernde Medikamente in dem Bewusstsein verabreicht werden, dass diese zwar nicht zur Verkürzung des Todeseintritts dienen, wohl aber hierzu beitragen können ("aktive indirekte Sterbehilfe").

Gilt das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung auch für die Angehörigen des Sterbewilligen?

Das geschäftsmäßige Handeln ist jedermann, also auch einem Angehörigen verboten. Privilegiert sind Angehörige des Sterbewilligen – und darüber hinaus Personen, die diesem nahestehen – aber durch Absatz 2 des § 217 StGB. Hiernach bleiben sie als Anstifter oder Gehilfen derjenigen Person, die dem Sterbewilligen geschäftsmäßige Suizidbeihilfe leisten, straffrei, wenn sie selbst nicht geschäftsmäßig handeln.

Ist "passive Sterbehilfe" nun auch verboten?

Bildrechte: imago/photo2000 Es ist weiterhin erlaubt, lebensverlängernde medizinische Maßnahmen (z. B. durch Nichtinbetriebnahme oder Abschalten eines medizinischen Geräts zur künstlichen Ernährung) zu unterlassen, begrenzen oder beenden, wenn dies dem Willen des Patienten entspricht. Patientenverfügungen, die solches bestimmen, bleiben also gültig und sind von den Angehörigen und Bevollmächtigten des Patienten ebenso zu beachten wie von den Ärzten und dem Pflegepersonal.

Wird das strafrechtliche Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung dauerhaft Bestand haben?

Gegen die Bestimmung des § 217 Abs. 1 StGB haben schwer erkrankte sterbewillige Menschen, Ärzte und Sterbehilfevereine vor geraumer Zeit unabhängig voneinander Verfassungsbeschwerde eingelegt. Insoweit muss sich das Bundesverfassungsgericht unter anderem mit der Frage befassen, ob es ein vom Grundgesetz geschütztes "Recht auf selbstbestimmtes Sterben" gibt und gegebenenfalls welche Schranken der Gesetzgeber einem solchen Recht geben darf. Eine Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des Verbots der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung ist am 26.02.2020 zu erwarten.

Wer entscheidet über die Vornahme medizinischer Maßnahmen, wenn man sich infolge alters-, krankheits- oder unfallbedingter Beeinträchtigung des Bewusstseins selbst nicht mehr äußern kann und auch keine Patientenverfügung errichtet hat oder Zweifel an deren Geltung bestehen?