Die Hähnchenteile mit der Marinade bestreichen. Zucchini waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Zucchinischeiben in eine Auflaufform schichten.

Die Hähnchenteile auf ein Gitterrost legen und in den Backofen schieben. Die Auflaufform darunter stellen, damit die Zucchini den Bratensaft aufnimmt. Das Ganze 25 Minuten im heißen Backofen garen lassen.

Paprika, waschen, entkernen und fein würfeln. Öl in einer Pfanne erhitzen, Knoblauch, Zwiebeln, Paprika und Chili darin bei sanfter Hitze etwa 20 Minuten lang weichdünsten. Mit Zucker, Salz, Pfeffer und Kräutern würzen, abkühlen lassen und im Mixer pürieren und zum Hähnchen servieren.

Den Backofen auf 100° Celsius vorheizen. Den Basmati-Reis in einen Topf mit knapp 0,5 l Wasser aufkochen, Deckel auflegen und für 15 Minuten im Backofen zu Ende garen. Dann auskühlen lassen.

Die Bohnen putzen und der Länge nach halbieren. Für 6 Minuten in kochendes, gut gesalzenes Wasser geben, anschließend herausnehmen und kalt abschrecken. Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in Röllchen schneiden. Den Mais in ein Sieb geben und abtropfen lassen.