Die Zutaten für die Marinade mischen. Kalbsbacken einlegen und 24 Stunden gekühlt ruhen lassen, dabei ab und zu wenden. Am nächsten Tag Kalbsbacken aus der Marinade und trockentupfen. Mit Salz und Pfeffer würzen. In einem Topf 2 Esslöffel Öl erhitzen und das Fleisch darin anbraten. Herausnehmen.

Backofen auf 160°C vorheizen und das Fleisch darin 2 ½ Stunden garen. Herausnehmen. Sauce durch ein Sieb geben und etwas einkochen. Mit einem Schneebesen die Butterwürfel einrühren. Fleisch in die Sauce legen und warm halten.

Kalbsbacken in der Sauce zusammen servieren.

Fond aufkochen und den Couscous unterrühren. Vom Herd nehmen und abgedeckt 5 Minuten quellen lassen. Die Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in feine Ringe schneiden. Das Olivenöl in einem zweiten Topf zerlassen und die Frühlingszwiebeln darin andünsten. Couscous dazugeben, Butter in Flöckchen unterrühren und schmelzen lassen. Couscous mit Salz und Pfeffer abschmecken.