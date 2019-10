Die Zutaten für einen guten Żurek müssen natürlich von einem echten Markt kommen. Bildrechte: Alexander Hertel

Die Sauerteigbrühe lässt sich leicht selbst herstellen. "Zakwas" ist aber auch in gut sortierten polnischen und russischen Läden erhältlich.



Zutaten für circa 0,5 Liter "Zakwas"





5 EL Roggenmehl 2000

500–700 ml Wasser

4 Knoblauchzehen (halbiert)

3 Lorbeerblätter

5 Körner Piment



Zubereitung



Alle Zutaten in ein Rührgefäß geben und kräftig mischen. Das Gefäß mit einem Leinentuch abdecken und beiseite stellen. Wahlweise ein Schraubglas mit Deckel verwenden und in den Deckel ein Luftloch stechen. 5 bis 7 Tage an einem warmen Ort stehen lassen. Täglich kräftig umrühren oder schütteln.



Wenn Sie die Gärung beschleunigen möchte, fügen sie ein Stück Sauerteigbrot oder einen Esslöffel Gurkensaft hinzu. Der "Zakwas" ist fertig, wenn er einen klaren sowie sauren Duft verbreitet. Dann können Sie ihn direkt verarbeiten oder in einer Flasche mit verschlossenem Deckel im Kühlschrank aufbewahren.